Какой кузбасских город лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 127 случаев заболевания коронавирусом. 44 заболевших – кемеровчане.

По данным оперативного штаба, больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Кемерове. здесь за минувшие сутки диагноз поставлен еще 44 горожанам. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 2068 человек. Кроме того, коронавирус диагностировали у двух жителей Кемеровского муниципального округа. Теперь здесь общее число заболевших составляет 141 человека.

На втором месте по числу новых заболевших – Анжеро-Судженск. Здесь за сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 20 человек. Общее число заболевших – 478.

В Новокузнецке на утро 19 сентября медики выявили еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас число заболевших в городе составляет 1761 человек. В Новокузнецком муниципальном районе – один заболевший. Общее число – 92.

В Ленинске-Кузнецком девять новых заболевших. В Промышленновском муниципальном округе – пятеро. В Белове и Полысаеве по четыре новых случая заболевания.

По три человека с коронавирусом выявили в Киселевске, Междуреченске и Гурьевском муниципальном округе.

По два новых случая заболевания в Ижморском и Крапивинском муниципальных округах.

По одному заболевшему коронавирусом врачи выявили в Березовском, Калтане, Мариинском муниципальном районе, а также Топкинском, Тяжинском и Яйском муниципальных округах.