Второе бабье лето придет в Кузбасс Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгое жаркое лето никак не хочет сдавать свои позиции. Вот и сейчас: за недолгим похолоданием в Кузбасс идет второе бабье лето. Правда, недолгое.

По данным синоптиков, уже в воскресенье, 20 сентября, столбики термометров поднимутся до +19 градусов, а дожди прекратятся. Правда, не везде. Так, в Кемерове сохранится переменная облачность и небольшие дожди. А вот в Новокузнецке день обещает быть солнечным. В понедельник, 21 сентября, воздух прогреется до +23 градусов, а ясная погода будет царить на территории всей области.

Во вторник, 22 сентября, по-прежнему будет тепло: до +20…+22 градусов. В Кемерове день будет по-прежнему ясным, но ветреным: порывы могут достигать 15 метров в секунду. В Новокузнецке же на небо то и дело будут набегать тучки, которые принесут небольшой дождь. Затем с каждым днем температура воздуха будет опускаться все ниже и ниже, и уже в пятницу на юге области воздух прогреется лишь до +9 градусов. Также ожидаются дожди – от небольших до сильных, с грозами. До конца сентября погода сохранит дождливый и прохладный характер.