Новокузнечане вытащили на буксире горящий автомобиль с АСЗ

На автозаправочной станции в Новокузнецке загорелся автомобиль. ФОТО: Инстаграм, "ЧП|ДТП Новокузнецк"

Нескольких секунд хватило новокузнечанам для того, чтобы принять решение и отбуксировать горящий автомобиль с автозаправочной станции. Очевидцы сняли на видео горящую машину.

Новокузнечанка, ставшая невольным очевидцем ЧП, рассказала в соцсетях, что они с супругом находились на АЗС на улице Транспортная, когда увидели, что соседняя машина горит. Сначала в ход пошли огнетушители, но огонь был слишком сильным. Рядом находилась автозаправочная станция, и другие автомобилисты мгновенно среагировали на ЧП.

- Ребята оперативно подцепили горящую машину и отогнали ее от заправки, не испугавшись взрыва, потери своеи дорогои машины и тому подобного. Герои! – так рассказала о ЧП очевидец пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 20.43, а уже в 20.56 семь человек и две единицы спецтехники полностью ликвидировали пожар. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.