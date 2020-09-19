Стали известны подробности ДТП с вылетевшим с дороги КАМАЗом в Шерегеше. ФОТО: vk.com, "ЧП|ДТП Новокузнецк"

Стали известны подробности ДТП, которое произошло под Шерегешем. Здесь грузовой автомобиль КАМАЗ на полном ходу вылетел с дороги.

По данным областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось 18 сентября на автодороге «Чугунаш – станция Шерегеш». Водитель грузового автомобиля КАМАЗ-65115 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на препятствие. После этого машина опрокинулась.

- Водителя транспортного средства машиной скорой медицинской помощи доставили в хирургическое отделение Таштагольской районной больницы, где был осмотрен врачами, после чего госпитализирован, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.