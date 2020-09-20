Следящий за собой кузбассовец попадет в тюрьму Фото: Кирилл ЧАЩИН

Один из жителей города Кемерово может надолго лишиться свободы. А все потому, что он слишком любит чистоту.

36-летний кузбассовец пришел в один из местных супермаркетов в городе Топки. Он походил между стеллажами, а потом потихоньку шампунь и дезодорант и прятал их в карманы и рукав куртки. Затем мужчина со спокойным видом прошел мимо кассы и, не расплатившись, попытался сбежать. Кассир безуспешно пыталась его остановить.

Все его действия зафиксировали камеры наблюдения, и сообщение о магазинном воре тут же поступило в полицию. Уже через несколько минут один из экипажей ДПС заметил бегущего по дороге мужчину, который неадекватно отреагировал на полицейскую машину. Бегуна задержали, а в рукаве его верхней одежды обнаружили похищенные товары. Как оказалось, 36-летний кемеровчанин не в первый раз совершает преступления и уже имеет судимость. В этот же раз он совершил преступление в чужом городе.

- Дознавателем ОМВД России по Топкинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы.

Похищенные шампуни и дезодорант полицейские изъяли и вернули в магазин.