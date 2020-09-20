Еще два пациента скончались от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом за минувшие сутки. Согласно полученным данным, скончались еще два пациента.

Первый умерший – мужчина 1936 года рождения – был из Междуреченска. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1949 года рождения из Гурьевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Также на утро 20 сентября стало известно, что заразилось еще 130 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 8580. Выздоровел 51 пациент, Таким образом, от коронавируса вылечились уже 6304 человека.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2189 больных коронавирусом, - рассказали в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2561 человек.