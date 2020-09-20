Кузбассовец обокрал чужой дом, чтобы отремонтировать свой. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Житель Кузбасса решил отремонтировать свой дом и для этого обокрал чужой. Однако преступление оказалось напрасным – чужая вещь ему не подошла.

В Березовском к полицейским обратилась местная жительница и сообщила о краже стекла из ее дома. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника – им оказался сосед потерпевшей. Мужчина признался, что украл стекло, чтобы вставить в собственное окна, где накануне обнаружилась трещина. Однако похищенное стекло не подошло по размеру. Тогда он решил спрятать его на чердаке, но поднимаясь по лестнице, разбил.

-Следователем ОМВД России по городу Березовскому в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.