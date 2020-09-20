Кузбассовец насмерть отравился угарным газом в собственном погребе. Фото: Андрей Мамаев/ Instagram

В Кузбассе произошла трагедия, предотвратить которую предупреждениями каждый год пытаются сотрудники МЧС. Мужчина решил просушить погреб на зиму, но насмерть отравился угарным газом.

О трагедии, которая произошла в Прокопьевске, рассказал мэр города Андрей Мамаев в своем Instagram.

-К печальнои статистике прошлого года, когда в одном погребе сразу трое прокопчан смертельно отравились угарным газом, на текущеи неделе добавился еще один случаи , - написал градоначальник. - Мужчина растопил погреб, а вечером решил подложить дров. Спустившись в помещение, он перестал подавать признаки жизни.

Андрей Мамаев напомнил, что при работах в погребе нельзя сразу в него спускаться и тем более зажигать спички - для пожара достаточно искры. Следует открыть двери настежь, чтобы помещение проветрилось минимум пять минут. Далее нужно поджечь бумагу и бросить ее в погреб, либо на веревке медленно опустить в него зажженную свечу: если огонь погас, значит, в помещении не хватает кислорода.

-Если нет циркуляции воздуха, можно спустить в погреб ведро с горящими углями или создать ток воздуха, - отметил градоначальник. - Все работы в погребе нежелательно проводить в одиночку, кто-то должен постоянно находиться снаружи и беспрерывно общаться с тем, кто находится в погребе. Если пострадавшии не может самостоятельно покинуть помещение из-за отравления угарным газом, нельзя спускаться за ним без средств индивидуальнои защиты! Необходимо незамедлительно сообщить о случившемся по телефонам 101 или 112.