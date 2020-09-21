В Новокузнецке вахтовый автобус насмерть сбил пешехода. Фото: ДТП Новокузнецка / vk.com

В Новокузнецке в воскресенье, 20 сентября, произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Вахтовый автобус насмерть сбил пешехода.

По сообщению очевидцев, трагедия произошла днем в Кузнецком районе на пересечении улиц Обнорской и Чекалина. Кадрами с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы.

На месте работами сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Сейчас все подробности произошедшего уточняются.