Ребенок пострадал в ДТП с КАМАЗом и легковушкой в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД города Мариинска

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей произошло в Мариинском районе. После него ребенок и взрослый пассажир иномарки попали в больницу.

В Мариинском районе, на 477-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», около пяти часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и КАМАЗ 5490-DC с прицепом. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Мариинска, 39-летний водитель иномарки двигался по направлению от Мариинска в сторону поселка городского типа Тяжинский. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль КАМАЗ, в котором находился водитель 1966 года рождения.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля Toyota Corolla, 1987 года рождения и 2013 года рождения, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ГБУЗ КО «Мариинская городская больница», госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды.