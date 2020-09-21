Московский самолет не смог вылететь из Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

Один из авиарейсов, следующих до Москвы из Новокузнецка, не смог покинуть аэропорт южной столицы Кузбасса. Он задержан до наступления более ясной погоды.

Опустившийся на Новокузнецк рано утром 21 сентября туман скорректировал график вылета авиарейсов. Так, не смог покинуть аэропорт имени Волынова самолет, следующий до московского «Шереметьево». Вылет, назначенный на 7.50, задержан до прояснения неба. А вот более ранний рейс, пунктом назначения которого является «Домодедово», успешно отправился в полет в положенное время - 6.45.

В кемеровском аэропорту имени Леонова все вылеты и прилеты ожидаются строго по расписанию. Никакие погодные условия не помешают туристам отправиться в путь.