18 кузбассовцев в один день лишились своих автомобилей. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Сразу 18 кузбассовцев в один день лишились своих автомобилей. 14 из них удалось вернуть своих «ласточек», а вот четверым – нет.

Неоплаченные налоги, задолженности по кредитам и отказы платить алименты привели к тому, что во время совместного рейда судебных приставов УФССП России по Кемеровской области и инспекторов кузбасской ГИБДД 18 автомобилистов лишились своих автомобилей. Во время совместного рейда сотрудники ведомств проверили 79 транспортных средств, которые двигались по автомагистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово». У 19 автомобилистов оказались задолженности, взысканием которых занимались приставы.

- Судебными приставами было составлено 19 арестов, 18 из которых в отношении транспортных средств, предварительная стоимость арестованного имущества составила около 8, 5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

14 граждан тут же оплатили задолженности с помощью платежных терминалов – в общей сложности на 198 тысяч рублей. Теперь у каждого владельца арестованного имущества есть 10 дней для оплаты долга, иначе оно будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.