Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает день рождения

Губернатор Кузбассе Сергей Цивилев отмечает День рождения. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 21 сентября отмечает свой день рождения. Главе региона исполнилось 59 лет.

Сергей Цивилев родился в Жданове Сталинской области Украины. Сразу после рождения будущего главы Кузбасса его семья стала жить в городе Котлас Архангельской области, а через 10 лет, в 1971 году, переехала в Чугуев Харьковской области.

В 1983 году Сергей Цивилев окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе по специальности «Вооружение кораблей». В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». До 1994 года проходил военную службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на Северном флоте, имеет воинское звание - капитан третьего ранга.

А в 1995-1996 годах работал начальником службы безопасности в филиале банка «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге. Впоследствии до 2012 года возглавлял юридическую фирму «Нортэк» в северной столице России. В 2012-2013 годах работал зампредседателя совета директоров ООО УК «Колмар» в Москве, а в 2014-м стал гендиректором компании.

В марте 2018 года Сергей Цивилев приехал в Кузбасс, где занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. После трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» был назначен президентом России временно исполняющим обязанности губернатора с 1 апреля, в том же году 9 сентября был избран на эту должность, а 17 сентября официально возглавил регион.