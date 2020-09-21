Заблудшая на футбольное поле овечка развеселила кемеровчан. ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кемерово".

Бесхозную овечку обнаружили на футбольном поле кемеровчане. Как животное оказалось там, неизвестно.

Мирно лежащую под деревьями овцу обнаружили жители областного центра. Горожан развеселило место, которое животное выбрало для отдыха – на футбольном поле.

– Сегодня на футбольном поле рядом с многопрофильной больницей на Ворошилова, 21, было замечено вот такое чудо, – так прокомментировал выложенный в соцсети снимок его автор.

Подписчики тут же принялись обсуждать, что животное могло делать в столь необычном месте. Одни предсказывали, что в скором времени бедная овечка превратится в плов и шашлык, другие шутили по поводу улучшившейся экологической ситуации. А третьи заявили, что в появлении животного нет ничего удивительного. Не так далеко расположен частный сектор, и овца могла уйти с чьего-нибудь двора и случайно забрести на футболншое поле.