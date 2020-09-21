Распространителя наркотиков разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе разыскивают мужчину, связанного с незаконным производством и сбытом запрещенных веществ.

37-летнего Станислава Россейкина, жителя города Новокузнецка, разыскивают за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области и просит всех, кому известно местонахождение мужчины, сообщить об этом в полицию.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие.

Если вам известно местонахождение разыскиваемого, сообщите об этом в полицию. Анонимность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам: 8-(3842)-57-44-55, 8-933-300-95-59 либо «02» («102» с мобильного).