В Кузбассе 2-летнего ребенка забрали у матери из-за отказа в лечении Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кузбассе полицейские забрали у матери 2-летнего ребенка за отказ женщины его лечить. Она знала, что у мальчика хроническое заболевание, но ничего не делала.

В Новокузнецке полицейским позвонили сотрудники детской поликлиники и сообщили, что мать 2-летнего мальчика с признаками хронического заболевания отказывается проходить с ним диспансеризацию и посещать врачей. Женщине еще в феврале медработники рекомендовали обеспечить обязательную госпитализацию для обследования малыша, однако до настоящего времени она этого не сделала. При этом состояние мальчика ухудшалось.

- В ходе проверки данной информации инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенок действительно нуждался в помощи, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Совместно с другими органами системы профилактики мальчик был изъят из семьи и помещен в лечебное учреждение, где ему оказали квалифицированную помощь.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. В действиях матери стражи порядка усматривают неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, максимальный срок по этой статье составляет три года лишения свободы.