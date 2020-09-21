Кузбассовец зарезал мать в день ее 70-летия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбассовец зарезал мать во время празднования ее 70-летия, а также ранил ножом отца. Теперь он отправится на скамью подсудимых.

Семейная трагедия разыгралась в Прокопьевске в мае этого года. 49-летний горожанин пришел в гости к родителям, где его мать отмечала своей 70-летие. Во время застолья женщина стала стыдить сына за то, что он нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни, а также злоупотребляет алкоголем. Мужчина разозлился и сначала несколько раз ударил пожилую женщину кулаком, а затем нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Когда отец попытался остановить сына, то тот ударил 71-летнего мужчину ножом по руке.

Пенсионер выбежал из квартиры и обратился за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицейских. Также он сообщил о случившемся наряду полиции, который всегда дежурил в сквере неподалеку от дома.

-Злоумышленник был задержан, прибывшие медицинские работники констатировали смерть пожилой женщины. По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием он сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Сейчас дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.