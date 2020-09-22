На кемеровском перекрестке отключат светофор Фото: Иван МАКЕЕВ

Сразу на двух кемеровских перекрестках утром 22 сентября отключат светофоры. Всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

«Кемеровская горэлектросеть» утром 22 сентября будет проводить ремонтные работы. Из-за этого сразу на двух перекрестках отключат электроэнергию. Так, с 9.00 до 15.00 будет обесточен перекресток улиц Красноармейская - Рукавишникова. Однако светофор здесь продолжит работу в заданном режиме, так как его подключат к генератору.

А вот на пересечении улиц Нахимова и Ракитянского такого генератора не будет. При этом электроэнергию отключат с 9.00 до 12.00. Поэтому всем участникам движения следует быть предельно внимательными.

- Просим вас, уважаемые водители, действовать согласно правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, - обращаются специалисты ЦОДД к горожанам.