Кузбасс стал серебряным призером Национального чемпионата «Молодые профессионалы». ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Завершился финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Сборная Кузбасса достойно выступила на чемпионате и впервые за восемь лет его проведения завоевала второе место в общекомандном зачете.

- Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является Национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек. И, конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда, — подчеркнул в своем обращении, направленном финалистам, победителям и участникам чемпионата президент России Владимир Путин.

В копилке сборной Кузбасса 40 медалей разного достоинства: девять золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых. Отличились студенты и школьники в совершенно разных компетенциях – от «Геодезии» до «Технологии моды».

В этом году Чемпионат проходил в сложных условиях и непривычном – комбинированном – формате. И првервые его участниками стали порядка 3000 человек.

- Благодаря автоматизации был минимизирован человеческий фактор в оценке конкурсантов, а объективность здесь, как и в спорте, очень важна. Я уверен, что многие элементы онлайн-соревнований, примененные на этом чемпионате, будут использоваться и в дальнейшем, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной церемонии закрытия нацфинала WorldSkills Russia.

Отметим также, что созданная к чемпионату инфраструктура серьезно укрепила материально-техническую базу техникумов и колледжей региона. А это, в свою очередь, позволит студентам в будущем учиться новым специальностям и раскрывать свои способности и таланты, оставаясь на малой родине.