Находившегося в федеральном розыске кузбассовца задержали в Санкт-Петербурге. Фото: УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу

В Санкт-Петербурге задержали кузбассовца, который находился в федеральном розыске. Он скрывался от правоохранителей с июля этого года.

25-летнего жителя Новокузнецка, который скрывался от полиции за оскорбление стража порядка, задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Также было установлено, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество, растрату и оскорбление представителей власти.

- Выяснено, что он неоднократно менял паспорта и злоупотреблял доверием граждан. Кроме того, при доставлении в дежурную часть гражданин представился чужим именем. Установить личность удалось при помощи дактилоскопии, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Новокузнечанин после задержания был доставлен в дежурную часть «Санкт-Петербург-Финляндский» ЛО МВД России на транспорте. Сейчас он передан инициаторам розыска.