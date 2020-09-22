«На все денег не хватает»: Сергей Цивилев объяснил отток молодежи из Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил, почему молодежь массово уезжает из региона. Это связано с проблемами в важных сферах жизни.

Как рассказал глава региона в интервью Forbes, отток молодых людей - самая сложная проблема, с которой региональным властям приходилось иметь дело. Только по итогам 2018 года Кузбасса вошел в тройку регионов-антилидеров по данному показателю. Чтобы исправить ситуацию, власти начали создавать инфраструктуру - парки, скверы, строить новые дороги, детские и спортивные площади. Капитальный ремонт ведется в школах, строятся крупные спортивные комплексы. Губернатор подчеркнул, что для молодежи имеет значение и система образования.

- Важно, чтобы молодой человек не уехал учиться в другие регионы. Опыт показывает, стоит ему только уехать, он уже сюда не возвращается, по нашей оценке, так поступают 90 процентов студентов, - говорит губернатор. - Причем они могут не остаться там, где учились. Для нас даже отъезд молодого человека в соседний Новосибирск - это потеря.

В числе других факторов, которые могут сыграть роль в том, что молодежь останется в регионе, Сергей Цивилев назвал условия для воспитания детей - это детские сады и новые школы, создание современных рабочих мест, развитие системы здравоохранения.

- Одним словом, целый набор мер, и на все денег не хватает, - отметил губернатор. - Но результат все же есть. У нас каждый год было понижение количества студентов. В прошлом году мы впервые изменили тренд, у нас получилось студентов на 300 больше по всему Кузбассу. Или вот сравните данные по КемГУ: 26 августа 2019 года было зачислено 1200 абитуриентов, а на 26 августа 2020 года - уже 1800. Только по одному вузу плюс 600! Мы понимаем, что нужно и дальше поднимать престиж университета.