Чиновник оспаривает в Кемеровском суде арест за езду без прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков пытается добиться пересмотра решения суда, по которому ему положено провести 10 суток в изоляторе временного содержания. Причиной разбирательства стало нахождение чиновника за рулем без водительских прав.

Согласно электронной картотеке дел, только 17 сентября в суд поступило четыре жалобы со стороны Вячеслава Новикова, которые апеллируют к решению мирового судьи судебного участка Крутихинского района Анны Самоцкой. Чем окончится попытка оспорить судебное решение, пока неясно.

Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе. Чиновник был трезвым, но находился за рулем незаконно, так как ранее был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За это нарушение главе Октябрьского района назначили 10 суток пребывания в изоляторе временного содержания, которое он и пытается оспорить.