Кемеровчане дали новые названия остановкам на Комсомольском проспекте. ФОТО: страница Ильи Середюка в социальных сетях

Как будут назваться остановки в Кемерове? Ответ на этот вопрос давали сами горожане, голосуя за то или иное предложение.

Комиссия по топонимике подвела итоги онлайн-голосования. Теперь остановка в районе дома №8к1 по Московскому проспекту называться «ЖК Московский проспект». Еще одна остановка, расположенная неподалеку от домов № 18к2 и №13Б по Московскому проспекту получила название «ЖК Цветной бульвар». А остановка неподалеку от дома №43к1 по проспекту Химиков - «Кузбасский парк».

Кроме того, новое название получил еще один остановочный пункт, который расположен неподалеку от домов № 38 и 43 по Комсомольскому проспекту. Теперь он будет называться «ЖК Томь», а не «Проспект Комсомольский», как предполагалось ранее.

- До 25 сентября в цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» проходит сбор предложений по наименованию остановки по адресу проспект Комсомольский, 53 – проспект Комсомольский, 58 к.1. Ранее эта остановка называлась «Гаражи», - напомнили в пресс-службе администрации города Кемерово.