Ушел в школу и пропал: в Кузбассе разыскивают 11-летнего мальчика. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе разыскивают 11-летнего ребенка, который пропал 22 сентября по дороге в школу.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие разыскивают 11-летнего Матвея Бельтюкова. На данный момент известно, что 22 сентября мальчик ушел в школу в поселке городского типа Темиртау Таштагольского района. С тех пор его никто не видел, на связь ребенок не выходит, его дальнейшая судьба неизвестна.

Приметы: рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Был одет: темно-синяя куртка, серый жилет, белая рубашка, серые брюки, черные туфли.

С собой: серый рюкзак.

Если вам известно местонахождение мальчика или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонетрам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.