За шалости дочери с огнем супруги из Кузбасса заплатили 700 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семейная пара выплатила почти 700 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного их дочерью. Из-за нее сгорел чужой дом.

Дочь семейной пары из Новокузнецка в компании друзей зашла на участок соседей. Что именно двигало ею в тот момент, неизвестно, но она подожгла траву и теплицу. Потом подожгла и куртку, которая лежала на веранде дома. Огонь быстро уничтожил соседский дом.

Хозяйка сгоревшего дома стала искать защиты в суде: женщина попросила взыскать с соседей ущерб, который причинила их дочь. Суд удовлетворил ее требования и постановил взыскать требуемую сумму. Так как супруги не стали платить добровольно, их ограничили в праве выезда за пределы России, вынесли постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на счетах в банках, а также зарплату.

- Кроме того, сотрудником ведомства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 94 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на квартиру, принадлежащую должникам. После ареста недвижимого имущества семейная пара оплатила всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор.