Двух детей на самокате сбил в Новокузнецке автомобилист и скрыл это. ФОТО: ГИБДД Новокузнецка

Подростки ехали по тротуару на электросамокате и попали под колеса машины. ДТП произошло днем в Новокузнецке.

Двое несовершеннолетних решили покататься на электросамокате. Для катания они выбрали относительно безопасную зону - тротуар. Когда дети проезжали мимо арки дома № 23 по улице Кирова, с дворовой территории выезжал автомобиль Mitsubishi Lancer. Водитель не успел среагировать на появление подростков, а они - на появление иномарки. В результате автомобилист совершил наезд на детей.

- После происшествия он довез подростков до аптеки, потом - домой. В ГИБДД водитель о случившемся не сообщил, - рассказали о ДТП в отделе пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции.

Один из подростков позже почувствовал себя плохо и обратился за помощью к врачам. А те, в свою очередь, сообщили об обстоятельствах получения травмы в Госавтоинспекцию. Инспекторы установили личность водителя иномарки и пригласили его в городскую ГИБДД для дачи показаний.

- В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, в отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлен административный материал о невыполнении обязанностей при ДТП. Меру ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия определит мировой судья.

В отделе новокузнецкой Госавтоинспекции также отметили, покинувший место ДТП автомобилист может лишиться водительских прав на срок от одного до полутора лет или может быть помещен под административный арест.