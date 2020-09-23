Ревнивый новокузнечанин сжег машину своей жены Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новокузнечанин так ревновал свою бывшую супругу, что сжег ее автомобиль. Теперь он может лишиться свободы на пять лет.

Увидев горящую машину во дворе многоквартирного дома, очевидцы тут же сообщили об этом в пожарную часть. Машина принадлежала 43-летней горожанке, и огонь уничтожил моторный отсек автомобиля. А позже выяснилось, что машина загорелась не сама по себе. Причиной пожара стал поджог.

- Сумма причиненного ущерба составила 100 тысяч рублей. Очаг возгорания находился в районе левого переднего колеса от автомобиля. Транспортное средство восстановлению не подлежит, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Вскоре нашли и поджигателя - им оказался бывший супруг владелицы автомобиля. Он признал свою вину и объяснил, что решился на преступление из-за ревности. За умышленное уничтожение имущества мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет. Пока же он заключен под стражу.