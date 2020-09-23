В Кузбассе появились новые требования к кандидатуре губернатора. ФОТО: пресс-служба парламента Кузбасса

Парламентарии Кузбасса внесли изменения в Устав Кузбасса. Это было продиктовано необходимостью привести главный документ региона в соответствие с внесенными в Конституцию России изменениями.

23 сентября в Кемерове проходила 11-я сессия парламента Кузбасса. Одним из вопросов, который поднимался в этот день, было внесение поправок в статьи Устава Кемеровской области. Все эти поправки, как отметил председатель кузбасского парламента, разрабатывались рабочей группой во главе с губернатором Сергеем Цивилевым. Предварительно они получили одобрение со стороны областной прокуратуры и экспертно-правового управления парламента Кузбасса.

Одна из поправок, которую принимали 23 сентября, имеет прямое отношение к кандидатуре губернатора региона. Так, уточняется, что губернатором может быть избран только гражданин Российской Федерации, который постоянно проживает на ее территории.

Еще одно изменение касается наименования должности члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - оно будет изменено на сенатора Российской Федерации.

Помимо этого, поправка к статье 50 Устава гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия всех народов и этнических общностей Российской Федерации, которые проживают в Кузбассе.

- Кроме того, сегодня в первом чтении принят законопроект, который признает утратившим силу Закон Кемеровской области «О порядке согласования кандидатуры для назначения на должность прокурора Кемеровской области». Законопроект внесен прокурором Кузбасса, и по нему в соответствии с конституционными изменениями в части 4 статьи 129 назначение на должность и освобождение от нее прокурора Кузбасса будет осуществляться без участия региональной власти. Решение будет принимать президент Российской Федерации после консультации с Советом Федерации, - сообщает пресс-служба парламента Кузбасса.