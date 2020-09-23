Уникальный полигон твердых коммунальных отходов построили в Кузбассе . ФОТО: пресс-служба АПК

Уникальный экологичный полигон, который в будущем станет обслуживать города Кемерово и Березовский, а также Кемеровский и Топкинский муниципальные округа, построили неподалеку от областного центра.

Завершено строительство первого этапа уникального экологичного полигона ТКО в Кузбассе. Новый полигон создан по самым современным технологиям, которые исключают загрязнение окружающей среды. Его проектировали в соответствии с требованиями экологической безопасности, учитывая розу ветров и расстояние до ближайших населенных пунктов.

Находится полигон в двух километрах западнее Кемерова. При выборе места для его строительства учитывались и особенности почвы. На водоупорный глиняный слой строители уложили защитный экран из геосинтетических материалов. А это защитит подземные воды и почву от проникновения загрязняющих веществ. В дальнейшем отходы будут увлажнять, чтобы избежать возгораний, уплотнять и изолировать с помощью специального грунта. Все это позволит с максимальной эффективностью использовать каждый метр полигона и сделает его максимально безопасным. К слову, за год здесь планируют обрабатывать более 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Первый этап полигона рассчитан более чем на 10 лет эксплуатации. Для него создана вся необходимая инфраструктура - от подъездных дорог и КПП с весами до системы по сбору и удалению фильтрата и биогаза.

- На реализацию первого этапа направлено более 500 миллионов рублей частных инвестиций, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - Предприятие получило всю необходимую разрешительную документацию. Полноценный запуск полигона в эксплуатацию запланирован на 1 ноября 2020 года.