Полиция прекратила поиски пропавшего 11-летнего мальчика из Темиртау. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Больше суток ничего не было известно о судьбе 11 –летнего мальчика из Темиртау, пропавшего по дороге в школу. Вечером 23 сентября полиция прекратила его поиски.

Сообщение о том, что в поселке городского типа пропал 11-летний школьник, поступило в полицию 22 сентября. Мальчик ушел в школу и пропал. Сутки его разыскивали родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также инспекторы по делам несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтеры. В конце концов, полиция прекратила поиски ребенка.

- Сотрудники полиции обнаружили подростка в Киселевске, где он находился в гостях у родственников. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемервоской области.

Сотрудники кузбасской полиции поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках подростка.