Роспотребнадзор сообщил о сроках отмены режима повышенной готовности в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о сроках отмены режима повышенной готовности в Кузбассе. Он действует с 14 марта.

Представители оперативного штаба области провели брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в Кузбассе. Один из вопросов касается сроков отмены режима повышенной готовности. В частности, есть ли вероятность, что его отменять в ближайшие два месяца.

-Нет, в ближайшие два месяца режим отменен не будет, - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Кузбасса Маргарита Новоселова.

Также она добавила, что ведомство будет рекомендовать продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, который был введен с 17 по 30 сентября.