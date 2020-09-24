18-летний водитель без прав беспредельничал у школьного стадиона в Новокузнецке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям окрестных домов и педагогам учебного заведения на улице Кирова в Новокузнецке накануне пришлось несладко. А все потому, что один из автолюбителей решил «культурно» отдохнуть у них под окнами.

Возле школьного стадиона на улице Кирова остановился автомобиль Honda Accord. Его водитель включил очень громко музыку и никак не хотел реагировать на обращения окружающих. Тогда один из очевидцев обратился за помощью в полицию.

Вскоре к стадиону подъехал экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД. Автомобилист, увидев его, тут же попытался скрыться, причем ехал он прямо по тротуару. Впрочем, стражи порядка все-таки задержали его.

- За рулем Honda Accord находился 18-летний житель города, у которого имелись признаки наркотического опьянения. При этом от прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался. Права управления транспортными средствами молодой человек не имеет. Мотивы своего поведения он объяснить не смог, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

На молодого человека составили четыре протокола за разные нарушения. За отказ от освидетельствования ему назначено 10 суток административного ареста, а за нарушение других требований правил дорожного движения он выплатит административные штрафы, общая сумма которых составила 8 тысяч рублей.