Два здания и участок арестовали у кузбассовца за долг по алиментам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У кузбассовца за долг по алиментам судебные приставы арестовали два нежилых здания, а также земельный участок. На содержание двоих детей мужчина задолжал более миллиона рублей.

Житель Полысаева не считал нужным оплачивать содержание двоих детей, в результате чего он может лишиться своего имущества. Как выяснилось, мужчина, имеющий сына и дочь, выполнял свои обязательства по выплате алиментов нерегулярно и накопил 1 миллион 135 тысяч рублей долга.

Должника приставы ознакомили с материалами производства, сроками погашения долга и мерами принудительного взыскания. Также было установлено имущественное положение полысаевца. Он, будучи индивидуальным предпринимателем, имеет в собственности нежилые помещения и сдает их в аренду под кафе. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации.

- Судебные приставы арестовали у гражданина два нежилых здания стоимостью 300 и 500 тысяч рублей, а также земельный участок стоимостью 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты задолженности, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности по алиментам.