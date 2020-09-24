Кузбасс остался без белорусских помидоров и перца

Кузбасс остался без беларусских помидоров и перца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кузбасса - те, у которых нет своего огорода, - остались без белорусских помидоров и перца. Ввоз продукции запретил Россельхознадзор.

Как рассказали в управлении ведомства по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, в ходе фитосанитарного контроля ввозимых из Беларуси овощей был обнаружен карантинный для нашей страны объект - вирус мозаики пепино.

В связи с этим Россельхознадзором с 18 сентября запрещен ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и произведенных в Гомельской и Гродненской областях Республики Беларусь.

- Посадочный материал, отгруженный из указанного питомника до 18 сентября 2020 года, подлежит ввозу на территорию Российской Федерации только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции, - добавили в ведомстве.