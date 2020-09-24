В Кузбассе сельский врач незаконно присвоила миллион рублей подъемных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе сельский врач незаконно получила миллион рублей в качестве подъемных средств. При этом она не выполнила условия трудового договора, в результате чего минздраву пришлось возвращать эту выплату через суд.

Как было установлено Центральным районным судом города Кемерово, куда ведомство подало иск, невролог поликлиники Яйской районной больницы получила миллион рублей в качестве единовременной выплаты как специалист, приехавший работать в отдаленную или сельскую территорию. Однако основным условием ее получения является работа на выбранном месте в течение пяти лет. Несмотря на это, женщина уволилась раньше положенного срока.

Теперь ей придется вернуть в бюджет области часть суммы, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду - от дня увольнения до окончания пятилетнего срока. Медик уже выплатила 356 тысяч 185 рублей, ей осталось вернуть 534 тысячи 277 рублей.

При этом заплатить придется и штраф - 0,1 процента за каждый день просрочки. В данном случае размер неустойки составит 451 тысячу рублей.

Также женщину обязали выплатить в доход местного бюджета госпошлину в размере 13 052 рублей.