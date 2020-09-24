Где в День трезвости в Новокузнецке торговали алкоголем Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Продавцы алкогольной продукцией нарушали закон 11 сентября в Новокузнецке. Во Всероссийский день трезвости некоторые из них не отказывали покупателям в продаже пива.

Сотрудник полиции 11 сентября, во Всероссийский день трезвости, провели рейд. Их задачей было убедиться, что все продавцы чтут букву закона и убрали с прилавков любые алкогольные напитки. Увы, это оказалось не так. В поселке Притомский, несмотря на ограничения, 33-летняя владелица магазина на улице Дорстроевской продала три банки пива одному из покупателей. При этом женщина заявила, что сделала это в виде исключения, а вот всем остальным она отказывала. В результате проверки сотрудники полиции изъяли 50 литров пива.

В Абагуре-Лесном нарушали закон сразу в двух торговых точках. В одном из магазинов 65-летний продавец заявила, будто забыла о запрете. В этой торговой точке сотрудникам полиции пришлось изъять 40 литров пива. В другом магазине продавщица честно призналась, что продавала алкоголь потому, что надеялась, что на окраину города никто не поедет с проверками. Здесь изъяли 118 литров незаконно реализуемой алкогольной продукции.

- В отношении двух работниц торговых точек и предпринимателя сотрудники полиции составили протоколы о незаконной продаже товаров. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на граждан в размере до 2 тысяч рублей, на юридических лиц - до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в мировой суд.

Напомним, в Кузбассе запрещена продажа алкогольной продукции в праздничные дни: День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний, Всероссийский день трезвости, а также в дни последних звонков и выпускных вечеров.