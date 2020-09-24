Стала известна дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше

Стала известна дата открытие горнолыжного сезона в Шерегеше Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Стало известно, когда на горнолыжном курорте Шерегеш официально стартует зимний сезон. Об этом сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский во время пресс-конференции в Екатеринбурге.

- Что касается Шерегеша и его возможностей <…>. В этом году мы собираемся официально давать старт открытию сезона 14 ноября. Мы приглашаем [туристов], если не будет переноса, но я уверен, что его не будет, - цитирует чиновника ТАСС.

В свою очередь, директор Агентства по туризму Кузбасса Андрей Ромашевский добавил, что открыть сезон планируется традиционным состязанием лыжников и сноубордистов, а также другими мероприятиями.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса отдыхающие на курорте туристы остались без традиционного фестиваля «Грелка», который должен был пройти в апреле. Вновь открыли курорт для посетителей 1 июня при снятии в регионе некоторых ограничений.