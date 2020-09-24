В Кемерове снесут опасную заброшку на проспекте Ленина. Фото: Илья Середюк/ Instagram

В Кемерове собираются снести опасное заброшенное здание на проспекте Ленина. Об этом сообщил глава города Илья Середюк в своем официальном аккаунте в сети Instagram.

«Продолжается работа по демонтажу аварийных зданий на территории города, - написал мэр. - Жители дома по проспекту Ленина, 55б и переулку Мичурина, 5а обращались ко мне в социальных сетях с просьбой демонтировать недостроенное здание во дворе. Мы долгое время добивались передачи этого объекта из федеральной собственности в муниципальную, и вот наконец это получилось».

По словам Ильи Середюка, объект планируется демонтировать до конца текущего года.