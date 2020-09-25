Из-за коронавируса институт КемГУ перевели на дистанционное обучение

Из-за заболевшего коронавирусом КемГУ перевели на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учиться онлайн вновь будут студенты института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ. А произошло это из-за заболевшего коронавирусом студента.

В отличие от весны 2020 года, когда учебный год пришлось заканчивать дистанционно, в этот раз обучение будет проходить онлайн не так долго, всего неделю. Такое решение руководство института приняло из-за случая заболевания коронавирусом одного из студентов. Учиться на расстоянии будут студенты двух направлений института - перевод и переводоведение с 1-го по 5-й курс, а также зарубежная филология с 1-го по 4-й курс.

В университете отметили, что на дистанционную форму обучения студенты переходят на период с 25 сентября по 1 октября 2020 года. Предполагается, что после этого они вновь вернутся к привычной форме обучения.