Шерегеш планируют включить в «Золотое кольцо Сибири» Фото: Кирилл ЧАЩИН

Каждый, кто решил побывать в Сибири, должен увидеть и Шерегеш - в этом уверены кузбассовцы. Их мнение разделяют и в Русском географическом обществе. А потом Шерегеш планируют включить в «Золотое кольцо Сибири».

Томское отделение Русского географического общества уже в феврале-марте готовится представить зимнюю часть туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири». Предполагается, что в него войдут 10 субъектов Сибирского федерального округа, в первую очередь - те регионы, где имеется инфраструктура для занятий горнолыжным спортом. Максимальная длина маршрута составит 10 тысяч километров, причем путешествие может проходить на наземном и воздушном транспорте. Благодаря «Золотому кольцу» туристы смогут получить цельное представление о Сибири.

- В начале октября мы приступим к разработке. Планируем добавить в маршрут места, где у нас есть горнолыжные курорты, например Шерегеш. Мы обязательно включим территории с необходимой инфраструктурой и удобной логистикой. Разработку мы планируем завершить в феврале-марте. У нас будет презентация, мы представим проект Ростуризму и Русскому географическому обществу, - цитирует слова координатора проекта, члена федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлии Калюжной ТАСС.

Отметим также, что основой для разработки маршрута станет обратная связь, полученная от путешественника Егора Ковальчука. Он отправится по «Золотому кольцу Сибири» на велосипеде в октябре этого года.