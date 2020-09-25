В Кузбассе 12-летний мальчик стал жертвой перочинного ножа. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кузбассе 12-летний мальчик решил поиграть в бандитов, но сам стал невольной жертвой перочинного ножа. Игры с холодным оружием обернулись вызовом спасателей.

Юный кемеровчанин решил представить себя в роли героя фильма, для чего стал крутить перочинный нож на пальце, а тот застрял.

Как рассказали в Кемеровской службе спасения, инцидент произошел в четверг, 24 сентября, в 20.07 в одной из квартир по улице Инициативной. В диспетчерскую позвонила мать ребенка и попросила о помощи. Прибывшие на место дежурные увидели заплаканного мальчика, у которого средний палец уже опух и причинял сильную боль. Как выяснилось, он взял поиграть отцовский нож, пока тот не видел, а уже через несколько минут инородный предмет плотно зажал средний палец. Мальчик пытался его снять самостоятельно, однако безуспешно. Не помогли и родители.

- Спасатели при помощи специального инструмента сняли кольцо от перочинного ножа, врач обработал палец, - рассказали в ведомстве. Подросток пообещал спасателям и родителям больше не играть с опасными предметами.