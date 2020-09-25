Осталось пять дней: как в Кузбассе получить выплаты на детей до 16 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего пять дней осталось до подачи заявлений на выплаты на детей, которые были введены в качестве поддержки в период распространения коронавируса. Сотрудники Пенсионного фонда советуют поторопиться тем, кто еще не оформил документы.

Последним днем подачи заявлений установлено 30 сентября. Заявления, которые можно оформить до этого срока, касаются ежемесячной выплаты на детей до трех лет за апрель, май и июнь в размере 5 тысяч рублей за каждый месяц: единовременной выплаты на детей с 3 до 16 лет за июнь в размере 10 тысяч рублей и единовременной выплате на детей до 16 лет за июль в размере 10 тысяч рублей.

Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг, в МФЦ либо в клиентских службах ПФР. Родителям, обратившимся за выплатами сейчас, Пенсионный фонд произведет их одним платежом.

- Обращаем внимание, что право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей имеют также семьи, в которых три года детям исполняется в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, - сообщили в кузбасском отделении ПФР России.