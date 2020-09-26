В Кемерове полицейские помещали автомобилю загореться. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове полицейские не дали загореться частному автомобилю. Инцидент произошел на оживленной магистрали.

Экипаж ГИБДД во время патрулирования увидел на обочине улицы Терешковой, недалеко от Кузбасского моста, дымящийся автомобиль Daewoo Matiz. За рулем была женщина, на помощь которой и поспешили стражи порядка. С автомобиля инспекторы сняли клеммы и совместно с другими автомобилистами, которые не остались равнодушными и также остановились помочь, с помощью огнетушителя предотвратили возгорание.

-Владелица пояснила, что машина задымилась во время движения. Женщина поблагодарила полицейских и автомобилистов за оказанную помощь, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция напоминает, что при появлении запаха бензина или горелой резины в салоне, появлении дыма из-под капота надо сразу остановить машину, высадить пассажиров и отвести на безопасное расстояние. Небольшое возгорание можно попробовать потушить своими силами, если же это невозможно, то нужно вызвать пожарных.