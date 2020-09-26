В Кемерове отремонтировали все запланированные на 2020 год дороги. Фото: Администрация Кемерова

В Кемерове отремонтированы все дорожные объекты, которые были запланированы на 2020 год. Это в общей сложности более 20 километров магистралей.

Комиссия проверила дороги, которые были отремонтированы в областном центре по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ее состав вошли представители администрации города, Правительства Кузбасса, Общероссийского народного фронта, общественники, независимые эксперты и представители подрядных организаций.

В этом году на всех объектах при ремонте использовался асфальтобетон с улучшенными характеристиками – с применением полимерно-битумного вяжущего материала, что позволяет повысить коэффициент сцепления и препятствует образованию трещин и колейности, увеличивает срок службы.

-Гарантия на проведенные работы составляет пять лет. В течение этого периода подрядчик обязан будет за свой счет устранять дефекты, появившиеся во время эксплуатации, - отметили в администрации города. - Коллегиально принято решение о приемке проспекта Шахтеров, проездов по улице Юрия Смирнова, бульвара Соснового, проспекта Химиков и проспекта Комсомольского.

Сейчас продолжается установка светофоров и камер фото-видеофиксации в местах концентрации ДТП, а также работы по ремонту резервных объектов, которые были запланированы на 2021 год.