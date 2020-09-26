В Междуреченске неизвестный испортил тоннель под железнодорожными путями. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

В Междуреченске неизвестный мужчина испортил тоннель, который проходит под железнодорожными путями. Сейчас его поисками занимается полиция.

Как рассказали в местной администрации, горожанину почему-то помешал забор, который закрывает вход в тоннель. Он сейчас, кстати, находится на ремонте, а потому ходить здесь нельзя.

-Но упорный горожанин забор откинул в сторону и прошелся по глине с щебенкой – будущему основанию для укладки тротуарной плитки. За ним последовали соратники, которые не смогли сдержаться и тоже наследили. Междуреченца ищет полиция, основание переделывают рабочие, - добавили в мэрии.

Впрочем, как уверяют власти, ремонт должен закончится в срок – в конце сентября. После этого художники украсят переход своими работами. В администрации напомнили, что существует и обходной путь, который хоть и дольше на три минуты, но безопасный и освобождает человека от того, чтобы скатываться с грязной насыпи.