Еще 141: в Кузбассе установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуацией с коронавирусом в Кузбассе на утро 26 сентября. В регионе установлен новый печальный рекорд по число заболевших – выявлен 141 случай.

Выздоровело за минувшие сутки немного – всего 48 пациентов покинули больницы и вернулись домой. Всего же с начала пандемии выздоровело 6883 человека.

К сожалению, за сутки еще двое скончались. У женщины 1962 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1980 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2399 больных коронавирусом, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2851человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки

В Кузбассе за минувшие сутки скончалось еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных случаев достигло 101.(подробности)