Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончалось еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных случаев достигло 101.

Как сообщили в оперативном штабе области, у женщины 1962 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1980 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Также стало известно, что 141 человек заболел, общее число заразившихся с середины весны составило 9383 человека. Выздоровело 48 пациентов, их общее число увеличилось до 6883.

На лечении в инфекционных больницах остаются 2399 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2851человек.