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Пенсионерка из Кузбасса так боялась мошенников, что перевела им полмиллиона рублей

Это уже не первая жертва «банковского» развода
Ирина АВТУШКО
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Пенсионерка из Кузбасса так боялась мошенников, что перевела им полмиллиона рублей

Пенсионерка из Кузбасса так боялась мошенников, что перевела им полмиллиона рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пенсионерка из Кузбасса так боялась потерять сбережения, что все-таки потеряла их. Она перечислила мошенникам более полумиллиона рублей.

В полицию Кемерова обратилась пожилая местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили с ее банковского счета 575 тысяч рублей. Как выяснилось, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. А дальше все было по уже известной схеме – он рассказал, будто бы со счета женщины кто-то несанкционированно пытается перевести деньги. Для их сохранности злоумышленник настоятельно рекомендовал перевести деньги на некий «безопасный счет». Кемеровчанка поверила, сняла со счета все свои сбережения, а затем через банкомат перевела по указанным ей реквизитам 575 тысяч рублей. Не дождавшись возврата обещанных денег, она поняла, что стала жертвой обмана, и сообщила о произошедшем в полицию.

-В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Криминал