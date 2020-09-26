Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Кемерове. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове в воскресенье днем на проспекте Ленина столкнулись сразу три автомобиля. Фотографиями с места дорожно-транспортного происшествия поделились очевидцы.

На кадрах видно, что ДТП произошло рядом с остановкой «Улица Фабричная», на пересечении проспекта и выезда с одного из дворов. На кадрах видно, что у двух транпортных средств серьезно повреждена передняя часть, они находятся на тротуаре. Третий автомобиль стоит на проезжей части, перегораживая подъезд общественного транспорта к остановке.

На данный момент информации о причинах произошедшего и пострадавших нет. Все подробности выясняются.

Напомним, что накануне сотрудники ГИБДД предупреждали о неблагоприятных погодных условиях, которые могут серьезно осложнить ситуацию на дорогах как для водителей, так и для пешеходов.