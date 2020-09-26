Почти 770 тысяч кузбассовцев поставили прививку от гриппа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе уже почти 770 тысяч жителей привились от гриппа. Вакцинация населения проводится в регионе с начала сентября.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса, завершается первый этап прививочной кампании. В вакцинации уже поучаствовал 768 771 житель региона, в том числе более 133 тысяч детей.

Впервые в Кузбассе прививку против гриппа можно поставить не только в поликлиниках по месту жительства, но и в передвижных медицинских пунктах. 17 таких пунктов курсируют по области с 14 сентября. Они ведут прием на площадях у крупных торговых центров, вокзалов, промышленных предприятий и в местах отдыха. Таким способом вакцинации воспользовались уже более 17 тысяч человек. Прививочная кампания также проходит и в поликлиниках, школах, детских садах и на предприятиях.

В первую очередь прививают тех, кто находится в группе риска. Это дети с 6 месяцев, школьники и студенты, медработники и учителя, работники транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, а также лица с хроническими заболеваниями.

За счет федеральных средств в Кузбасс поступило 136 601 доза вакцины для детей и 666 370 доз для взрослых. До 31 октября ожидается поступление новой партии препарата. Как только это произойдет, начнется второй этап прививочной кампании.

-Мировое медицинское сообщество пока не знает, как поведет себя COVID-19 на фоне сезонных респираторных заболеваний. Поэтому необходимо защитить себя и не ослаблять иммунитет гриппом и простудами. Чтобы в этот особо опасный эпидсезон в регионе выработался коллективный иммунитет против гриппа, нужно привить 60 процентов населения Кузбасса, то есть почти 1,6 миллиона человек, - сообщили в региональном минздраве.